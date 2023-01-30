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В Гааге прошла климатическая акция протеста

09:17
  • понедельник
  • 30 января 2023

Задержаны более 700 человек

В Гааге задержано более 700 участников климатической акции протеста, передает "ТВ Центр" со ссылкой на правоохранительные органы Нидерландов.

Поводом для недовольства митингующих послужило решение правительства о выделении субсидий на добычу полезных ископаемых - нефти, газа и угля. На улицы вышли тысячи человек. Они перекрыли одну из основных трасс, соединяющих Гаагу со столицей и другими городами.

После того как демонстранты не подчинились призывам силовиков разблокировать магистраль, начались задержания. Сейчас под стражей остаются два человека. Акцию организовало движение "Восстание против вымирания".

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Протесты в Гааге
Протесты в Гааге
Протесты в Гааге
Протесты в Гааге
Протесты в Гааге
Протесты в Гааге
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