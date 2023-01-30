Коллективный антидепрессант: со дня рождения Гайдая исполнилось 100 лет

На его комедиях выросло несколько поколений

Гайдай с детства мечтал стать актером. Но в 1941-м в Иркутске закончил школу и вместо театрального вуза ушел на фронт, стал разведчиком. Возвращаясь с задания, подорвался на мине. Несколько месяцев провел в госпитале, выдержал пять операций. Это ранение потом мучило всю жизнь. В 20 с небольшим он вернулся в Иркутск, закончил театральную студию, сыграл первые роли и решил покорять Москву.

В 1949-м Леонид Гайдай поступил на режиссерский факультет ВГИКа. И вот удивительный факт - после первого семестра его едва не отчислили за неуспеваемость. Получил двойку по основам режиссуры. О причинах спорят. Может, из-за острых шуток в адрес преподавателей. А может, и правда не проявлял усердия в учебе.

Его кумиром был Чарли Чаплин, учителем - мэтр музыкальной комедии Григорий Александров. А первую роль в кино Гайдай сыграл еще у одного комедиографа - Бориса Барнета. Комедия и стала его стихией. Первая удача - и сразу номинация на "Золотую ветвь" в Каннах - "Пес Барбос и необычный кросс". Десятиминутная короткометражка абсолютно без слов, но понятная всему миру. Именно в ней впервые появилась знаменитая троица, без которой невозможно представить и другие гайдаевские фильмы.

При этом Гайдай обладал еще и удивительным чутьем на актеров. В его фильмах все имело значение. Декорации, детали костюмов и, конечно же, музыка. Каждый фильм - сразу несколько шлягеров.

Все, кто знал Гайдая в жизни, обычно поражались - как такие невероятно смешные фильмы снимает такой угрюмый, мрачный человек?

"Он даже когда рассказывали анекдоты - папа рассказывал, дядя Толя Папанов, - все ржут сидят, а дядя Леня сидит такой и говорит - угу, смешно. Это была такая самая высокая оценка", - вспоминает гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Гений, все державший под контролем на съемочной площадке, в быту Гайдай был скорее беспомощен. Но ему очень повезло с женой и музой. Сорок лет с ним рядом была любимая женщина - актриса Нина Гребешкова.

Его комедии и тогда били кассовые рекорды. И сейчас у них - миллионы просмотров. А фразами из фильмов десятилетия разговаривает вся страна.

"У Гайдая в одном фильме все виды юмора присутствуют. Поэтому человек из любого социального слоя находит отклик, и таким образом фильмы становятся очень популярными", - отметил режиссер Сергей Тютин.

Фильмы Гайдая называют "коллективным антидепрессантом". Чудо-средство, проверенное временем. Помогает наверняка - всем без исключения. И судя по всему, срок его действия совершенно не ограничен.

Юлия Богоманшина, Вероника Ермолова, Марина Глебова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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