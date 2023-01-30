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WP: США отправят свои танки на Украину не раньше конца года

08:29
  • понедельник
  • 30 января 2023

Или даже в 2024-м

Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца нынешнего года.
"Слишком поздно": Зеленскому не понравилась задержка поставок танков Abrams

31 единицу танков еще предстоит изготовить, пишет газета Washington Post.

"Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", - говорится в сообщении.

Изначально США не хотели передавать Украине Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации. Но когда узнали, что Германия в одиночку не собирается поставлять собственные танки Leopard, то изменили решение.

Президент США Джо Байден, поговорив с канцлером Германии Олафом Шольцем, договорился, что Берлин поставит танки сейчас, а Пентагон, выиграв время, отправит технику к концу этого года или началу следующего.

Ранее источники The New York Times сообщали, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. CNN также передавал, что Киев сможет получить танки Abrams не раньше, чем через год.

В свою очередь президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилась задержка поставок танков Abrams. Он призвал Запад действовать быстрее, так как "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя".

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