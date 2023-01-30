ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джонсон раскрыл подробности разговора с Путиным перед началом СВО

09:07
  • понедельник
  • 30 января 2023

Это был долгий и экстраординарный телефонный разговор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предупреждал российского лидера Путина о западных санкциях перед началом специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на трехсерийный документальный фильм "Путин против Запада". По словам британского политика, президент России во время "очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора" пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала СВО. Телефонный разговор состоялся 2 февраля после визита британского премьер-министра на Украину

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", - рассказал Джонсон.

По словам экс-премьера, начало СВО стало "полной катастрофой", привело к западным санкциям против России и приближает НАТО к российским границам. При этом вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и ФРГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон и Владимир Путин
Борис Джонсон и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.