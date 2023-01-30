Джонсон раскрыл подробности разговора с Путиным перед началом СВО

Это был долгий и экстраординарный телефонный разговор

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предупреждал российского лидера Путина о западных санкциях перед началом специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на трехсерийный документальный фильм "Путин против Запада". По словам британского политика, президент России во время "очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора" пытался внушить ему страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала СВО. Телефонный разговор состоялся 2 февраля после визита британского премьер-министра на Украину

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", - рассказал Джонсон.

По словам экс-премьера, начало СВО стало "полной катастрофой", привело к западным санкциям против России и приближает НАТО к российским границам. При этом вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и ФРГ.

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