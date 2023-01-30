В США сделали неожиданное заявление по Украине

Танки не изменят обстановку на поле боя

Отправка танков Украине - это информационная операция, которая никак не связана с возможностью каких-либо успехов на поле боя.

Такое мнение выразил подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил в интервью Breitbart.

"Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле", - цитирует его РИА Новости.

Дэвис подчеркнул, что наличие танков НАТО еще не означает успеха на поле боя. США своими поставками вооружения только усугубляют без того накаленную ситуацию.

Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально все - только на спусковой крючок пока не нажали", - заметил подполковник.

Дэвис добавил, что у США нет конкретного плана действий относительно конфликта на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"