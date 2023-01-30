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Украина рассчитывает вступить в ЕС в течение двух лет

09:30
  • понедельник
  • 30 января 2023

Киев готовится провести "предварительные переговоры"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Politico, что его страна рассчитывает вступить в Евросоюз в течение ближайших двух лет.

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"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", - сказал Шмыгаль.

В материале уточняется, что тема членства Украины в ЕС будет одной из основных на саммите ЕС - Украина 3 февраля.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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