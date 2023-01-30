ВС России берут Угледар в окружение

В городе не смолкает канонада

Ночью ВСУ обстреляли город Алчевск в Луганской народной республике. Националисты били из американской РСЗО HIMARS. Есть разрушения. Также под огнем украинской артиллерии оказался поселок Широкая Балка в ДНР. По жилым кварталам было выпущено несколько снарядов натовского калибра, в том числе из гаубиц М777. Поселок обесточен. До пяти человек увеличилось число жертв удара ВСУ по мосту через реку Молочная под Мелитополем. В момент обстрела на мосту работала ремонтная бригада. Несколько человек ранены.

Минобороны России сообщает, что наши войска ведут наступление на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях. Берут в окружение Угледар. В городе не смолкает канонада. Мотострелковые подразделения поддерживают танкисты - прикрывают продвижение пехоты. Готовятся и к встрече с новой техникой противника.

То, что любая техника противника будет уничтожена нашими военными, доказано не раз. Вот под Донецком горит новейший канадский бронеавтомобиль "Рошель Сенатор". А это - подбитый американский бронетранспортер М113.

По позициям националистов бьет наша артиллерия. Причем совместно работают гаубицы "Гиацинт-Б" и РСЗО "Торнадо". С аэродрома временного базирования взлетают пары многоцелевых истребителей Су-35С. В зоне спецоперации они патрулируют воздушное пространство и наносят удары по средствам ПВО противника.

Этой ночью наша авиация нанесла массированный удар по позициям националистов в Запорожской области. Использовались тактические ракеты Х-29ТД класса "воздух-поверхность". В районе населенного пункта Малиновка боевая часть весом более 300 килограммов поразила опорный пункт 102-й бригады ВСУ. Сдетонировал боекомплект.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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