Эрдоган анонсировал "шокирующее" для Швеции решение

Анкара, вероятно, не поддержит заявку от Стокгольма по вступлению в НАТО

Турция может дать разные ответы на заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Стокгольм будет шокирован решением, передает "ТВ Центр".

Турецкий лидер также предостерег Хельсинки от неверных шагов, которые могут испортить отношения между странами.

Ранее Эрдоган сообщил, что не поддержит заявку от Швеции после громкого скандала с сожжением Корана у посольства в Стокгольме. Акция была одобрена местными властями. Позже все тот же ультраправый политик вновь сжег священную для мусульман книгу в Дании.

Министр иностранных дел Швеции заявил, что на фоне произошедшего процесс вступления в альянс приостановлен. Но выразил надежду, что договоренностей удастся достичь на саммите глав МИД государств НАТО в июле.

Заявки Финляндии и Швеции уже одобрили 28 стран из 30.

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