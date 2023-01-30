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Умерла актриса из сериала "Семейка Аддамс" Лиза Лоринг

10:17
  • понедельник
  • 30 января 2023

Она была заядлой курильщицей

Умерла американская актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале 1960-х "Семейка Аддамс".

Об этом сообщила в соцсети ее ближайшая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон. После трех безнадежных дней в реанимации семья актрисы приняла решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, газета Daily Mail.

"С прискорбием сообщаю о смерти нашей подруги Дизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением", - написала Джейкобсон.

Помимо сериала "Семейка Аддамс" Лоринг также снималась и в других кинолентах - "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Остров фантазий" и других. Также в 1977 году актриса повторила роль Уэнсдей в фильме "Хэллоуин с новой семейкой Аддамс".

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