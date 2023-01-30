Пародия на спорт: в Финляндии на лед вышел фигурист-трансгендер

Критики разнесли физическую подготовку спортсменки и сам факт ее участия в профессиональном смотре

Неуверенная ласточка, коньки едва скользят по льду. Но спортсменка не сдается. Делает поворот, пытается удержать баланс, не справляется и падает. Пробует подняться, но после пары попыток сдается. Встать получается только с посторонней помощью.

Выступление финского трансгендера Минны-Марии Антикайнен (в прошлом мужчины), по мысли организаторов, должно было поддержать негласный лозунг чемпионата Европы по фигурному катанию - "Равенство и разнообразие людей". А вышло потешно и оскорбительно - для профессиональных спортсменов и болельщиков. Грация, идеальная спортивная форма и мастерство - неотъемлемые составляющие профессиональных соревнований - буквально растоптаны.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: важные старты для спортсменов, самое ожидаемое событие сезона для болельщиков, трибуны забиты до отказа, трансляцию ждут и смотрят миллионы людей по всему миру. Флаги стран-участниц, показательные прокаты. После выступления финской фигуристки рейтинг мероприятия рухнул в одночасье.

Негодование зрителей на трибунах и болельщиков, смотревших трансляцию, вылилось в соцсети. Для людей, далеких от фигурного катания, эти неуверенные "па" - лишний повод сделать репост. За несколько часов видео стало хитом - программу финского трансгендера не высмеял только ленивый. Комментарии из разряда "испанский стыд", "что это за тело..." наводнили интернет.

Маркку-Пекка Антикайнен из мужчины превратился в женщину в 43 года. С детства мечтавший о фигурном катании мальчик воплотил свою мечту, сменив пол. И в 50 лет, надев юбку, встал на коньки. Судя по видео из соцсетей, еще были увлечения балетом. Но амбиции в фигурном катании взяли верх. В 2017 году финский трансгендер завоевал бронзу среди одиночников на неофициальном чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. И вот - звездный час.

"Оскорбление всех женщин в мире" ,"жалкое посмешище", "пародия" - критики разнесли физическую подготовку "спортсменки" и сам факт ее участия в профессиональном смотре. Российские эксперты склонялись к комментариям - "хорошо, что без нас".

Впервые на чемпионате Европы не было фигуристов из России. И, судя по всему, этот факт сильно повлиял на уровень первенства. Ни четверных прыжков, ни сложных программ. Как итог: среди настоящих женщин победила Анастасия Губанова. Она каталась под флагом Грузии. Хотя родилась в Тольятти, а тренируется в Санкт-Петербурге.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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