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Российские силы закрепились в восточной части Угледара

10:14
  • понедельник
  • 30 января 2023

Продвижение продолжается

Российские силы продолжают продвижение в Угледаре и закрепились в восточной части города.

Об этом в понедельник, 30 января, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Также продолжается продвижение российских войск и в окрестностях города.

Ранее Пушилин заявил, что Взятие Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на красноармейское и кураховское направления.

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