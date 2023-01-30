В Хабаровском крае отловили пугавшего местных жителей амурского тигра

Его дальнейшую судьбу определят специалисты Росприроднадзора

В Хабаровском крае поймали амурского тигра, который держал в страхе город Вяземский. Хищник регулярно приходил в населенный пункт, нападал на собак и пугал местных жителей, сообщает "ТВ Центр".

Охотоведы пытались отогнать полосатого разбойника дальше в лес, но это не дало результатов. И тогда они начали операцию по его отлову. Инспекторы работали больше недели, прежде чем хищник угодил в специальную ловушку.

Сейчас тигра передали ветеринарам, они его осмотрят и сделают заключение о состоянии здоровья. Затем зверя отправят в центр реабилитации диких животных. Его дальнейшую судьбу определят специалисты Росприроднадзора.

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