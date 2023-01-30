Львы и медведи из Донецка и Мариуполя осваиваются в крымском парке "Тайган"

На полуостров их эвакуировали из-за постоянных обстрелов

Эти царственные особы еще не привыкли к такому человечному обращению. Но львам из прифронтовых зоопарков Донецка и Мариуполя точно нужна ласка и забота. И, конечно, помощь.

"Все животные живы, в порядке, им ничего здесь уже не угрожает. Только двоим из донецкого зоопарка нужна ветеринарная помощь, поскольку у них рахит и нарушена координация движений. Им нужны витамины, им нужно солнце, им нужно питание, им нужен просторный вольер, чтобы они ходили", - отметил Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Бегать тоже можно - территория позволяет. Есть зимний дом и огромный участок. Львы даже не сразу привыкли к таким царским апартаментам.

Медведица Даша - тоже из Донецкой области. В зоопарк попала после цирковой работы. А сейчас словно вытянула счастливый билет - переехала в Крым. В парке львов в ближайшие годы построят отдельную саванну для косолапых - на огромной территории у них будут берлоги, озера и водопады.

Животных вывезли из зоны спецоперации. Часть - из Донецкого зоопарка. Там сейчас опасно. Несколько оленей убило разорвавшимся снарядом. Из-за постоянных обстрелов у питомцев стресс. Не хватает сотрудников - многие на фронте. А вот обитателей становится все больше - местные жители приносят брошенных птиц и собак. В Мариуполе обстановка спокойная, но прокормить хищников тяжело. Именно поэтому девять львов и пять медведей передали в безопасный Крым. И это не первые животные, которых эвакуировали в "Тайган".

Лама Рома - один из первых, кого перевезли из освобожденных территорий. Он уже освоился, любит общаться с работниками парка и с посетителями. Здесь он живет со своей подругой Дашей, и в ближайшее время ему привезут из Донецкого зоопарка еще четырех самок.

Привезенные животные проходят обязательный карантин. Он длится месяц. А затем начинается процесс адаптации. Кто-то получает отдельный вольер, кого-то знакомят с сородичами. Например, львы смогут летом выйти в саванну и создать свой прайд. Уже сейчас новые обитатели меряются со старожилами - у кого грива больше и рев страшнее.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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