Собянин: число пользователей МЭШ приближается к 3 млн

Развитие сервиса будет продолжаться

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в посте в своем личном блоге, что без Московской электронной школы уже невозможно представить столичное образование. За шесть лет платформа сформировала новую образовательную реальность с электронными сервисами и цифровыми материалами.

"Оценки, домашние задания, расписание, достижения и даже увлечения школьников - гигабайты информации хранятся в едином пространстве, доступном с любого устройства", - указал глава города.

Как добавил мэр, сегодня у Московской электронной школы 2,8 млн пользователей, каждый день они более 4,5 млн раз обращаются к ее сервисам.

По словам градоначальника, возможности МЭШ постоянно расширяются и совершенствуются: благодаря электронному дневнику у ребят всегда под рукой актуальное расписание занятий и домашние задания с тематическими подборками из библиотеки МЭШ, с помощью электронного журнала педагоги могут выставлять оценки, просматривать и корректировать расписание, а портфолио учащегося позволяет школьникам поделиться учебными, творческими, научными и спортивными достижениями с друзьями и преподавателями.

При этом прошлой весной в МЭШ появился новый инструмент - "тематическое оценивание", помогающий отслеживать средние баллы учащихся по каждой учебной теме. Так учителя лучше понимают общую картину освоения учебного материала.

"Сейчас в библиотеке МЭШ размещено более 40 виртуальных лабораторий по разным предметам. Часть из них - по технологии, химии и физике - появилась совсем недавно. В 2022 г. самой востребованной среди учеников 5-11 классов оказалась виртуальная лаборатория по информатике", - уточнил Собянин.

Он подчеркнул также, что городские власти продолжат развитие МЭШ, дополняя новую образовательную реальность интересными материалами и востребованными сервисами.

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