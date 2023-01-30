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Друг рассказал о самочувствии Николая Дроздова после падения

10:55
  • понедельник
  • 30 января 2023

Телеведущий пока остается в больнице

Состояние телеведущего Николая Дроздова улучшилось, его перевели в обычную палату.

Однако в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.

"Состояние нормальное, все хорошо. Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку побудет в больнице. Может, побольше ", - сказал он.

29 января стало известно, что 85-летний Дроздов сломал восемь ребер и попал в реанимацию. Телеведущий упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.

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