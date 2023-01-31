Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Ракам дадут правильный совет, а дома у Скорпионов изменится атмосфера

Овны

Чей-то звонок или случайная встреча с приятным человеком сделают ваш день. Если вам нужна справка, документ, регистрация или новый паспорт, вы их получите.

Тельцы

Звезды формируют для вас очень выгодную ситуацию, и скоро вы узнаете, о чем речь. Хорошие новости придут издалека - возможно, из другой страны.

Близнецы

Даже если сегодня на небе не светит солнце, последний день января окажется очень светлым для вас. Потому что на учебе или работе все сложится отлично!

Раки

Помощь придет, откуда не ждали: вы получите неожиданную поддержку. Кто-то сделает для вас доброе дело, даст правильный совет или поделится информацией.

Львы

Что-то хорошее войдет в вашу жизнь через друзей или социальные сети. Но так как в вашем знаке гостит Лилит, помните о технике безопасности в интернете.

Девы

Родители сегодня смогут установить теплый контакт со своими детьми. Всем остальным звезды обещают удачные покупки, связанные с вашими увлечениями.

Весы

Воздушные знаки сегодня главные, так что у вас будут свои преимущества. В делах, связанных с транспортом, гаджетами, офисной техникой, все сложится, как вы и мечтали.

Скорпионы

Представители этого знака будут рады приезду гостей, родителей, звонку близких. В доме изменится атмосфера, и все былые противоречия улетучатся.

Стрельцы

Очень важный день для тех, чьи сердца требуют перемен. Именно сегодня вы можете начать делать что-то новое, учиться, худеть или менять свою личную жизнь.

Козероги

Представителям творческих профессий сегодня нужно не стесняться рекламировать себя. У всех остальных тоже есть шанс получить интересное предложение о работе.

Водолеи

Солнце в вашем знаке по-прежнему в дружеских отношениях с Марсом и Юпитером. Удачная сделка, выигрыш, работа мечты, новые отношения - в чем-то вам повезет.

Рыбы

Вы сегодня сможете понять, почему стали чаще болеть, набирать вес или грустить. Этот день идеален для честного разговора с собой - не бойтесь его начать.

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