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Китай призвал США прекратить поставки оружия Украине

11:18
  • понедельник
  • 30 января 2023

США - крупнейший инициатор украинского кризиса

МИД Китая призвал США прекратить поставки вооружений Украине.

Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить накачивать Киев оружием, заявила в понедельник, 30 января, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", - передает слова дипломата РИА Новости.

Китай не собирается стоять в стороне и наблюдать за происходящим, подчеркнули в МИД страны.

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