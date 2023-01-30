Власти расширили льготную ипотеку для IT-специалистов

Требования снижены

Правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов.

Об этом в понедельник, 30 января, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь льготная ипотека станет доступна сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет (было от 22 до 44 лет).

Также смягчаются условия оформления и требования к зарплате, при этом ставка останется прежней - до 5% годовых. Будет учитываться доход и с основного места работы, и с работы по совместительству.

Требования и по минимальной зарплате специалистов в городах-миллионниках снижены с 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ), в остальных населенных пунктах - с 100 тысяч до 70 тысяч рублей. Для Москвы остается прежний минимальный уровень заработный платы - 150 тысяч рублей.

Работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно будет минимум 5 лет, напоминает "Интерфакс".

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