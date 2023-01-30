В России с ковидом госпитализировали еще 380 человек

За сутки подтверждено 38 летальных исходов

Как сообщили в оперштабе по контролю за распространением коронавируса, за сутки в России госпитализированы 380 человек.

"Выписан в связи с выздоровлением 3861 человек, на 6,9% больше по сравнению с 29 января. Выявлено 5979 новых случаев COVID-19. Подтверждено 38 летальных исходов", - уточняется в сообщении.

Суточный прирост заболевших в Москве составил 1519 человек, в Санкт-Петербурге - 736, в Подмосковье - 144.

За все время пандемии в России зарегистрированы 21 944 400 случаев ковида, умерли 395022 пациента.

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