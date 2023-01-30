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ФСБ задержала подростков, повредивших ж/д пути в Подмосковье по заданию из Telegram

12:42
  • понедельник
  • 30 января 2023

Для лиц, достигших 14-летнего возраста, тоже предусмотрено пожизненное заключение

ФСБ задержала трех подростков, повредивших железнодорожные пути в Подмосковье по заданию из мессенджера Telegram.

По данным спецслужб, ученики 8 класса вступили в переписку с неизвестными, которые предложили им за деньги повредить пути на Ж/Д перегоне Курского направления.

"Получив соответствующие инструкции, учащиеся прибыли в назначенное место и исполнили поручение злоумышленников, осуществив видеосъемку своих противоправных действий на камеру мобильного телефона в целях подтверждения факта совершения преступления", - рассказали в ведомстве.

Решается вопрос привлечении задержанных несовершеннолетних к уголовной ответственности. В спецслужбе напомнили, что по статьям о диверсиях и терроризме предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

ФСБ призывает несовершеннолетних и их родителей не идти на поводу у лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения диверсий на транспортных объектах России.

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