При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек

90 пострадали

17 человек погибли, еще около 90 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Взрыв устроил террорист-смертник, который находился в первом ряду молившихся. После взрыва часть мечети обрушилась.

По словам представителя местной полиции Сикандара Хана, во время взрыва в мечети было много людей, пришедших на молитву.

Более 10 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в критическом состоянии, передает агентство Reuters.

Никто из местных террористических группировок пока не взял ответственность за взрыв.

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