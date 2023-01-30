ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек

13:13
  • понедельник
  • 30 января 2023

90 пострадали

17 человек погибли, еще около 90 пострадали при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Взрыв устроил террорист-смертник, который находился в первом ряду молившихся. После взрыва часть мечети обрушилась.

По словам представителя местной полиции Сикандара Хана, во время взрыва в мечети было много людей, пришедших на молитву.

Более 10 пострадавших, доставленных в больницы, находятся в критическом состоянии, передает агентство Reuters.

Никто из местных террористических группировок пока не взял ответственность за взрыв.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Пешаваре
Взрыв в Пешаваре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.