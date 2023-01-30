Собянин: в Москве в 2022 году ввели в эксплуатацию 102 социальных объекта

В том числе - 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что столица улучшает темпы строительства социальной инфраструктуры.

"В прошлом году в городе сдано 102 социальных объекта: 20 школ, 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивное сооружение, 6 объектов культуры", - уточнил градоначальник.

Как добавил Собянин, при запланированных 4,9 млн кв. м жилых площадей было построено почти 6,8 млн кв. м.

Всего в 2022 году в Москве введено 585 объектов капитального строительства, указал также мэр. Среди знаковых объектов он назвал международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках", колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, индустриальный парк "Руднёво".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"