На МКАД в районе Рязанского проспекта столкнулись пять машин

Некоторое время движение транспорта на этом участке было затруднено
В столице выясняют обстоятельства ДТП на МКАД - пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне кольцевой в районе Рязанского проспекта сегодня утром, передает "ТВ Центр".
На кадрах с камеры наблюдения видно, что одна из легковушек пытается перестроиться в соседний ряд, а другая машина, которая там едет, видимо, чтобы избежать удара, резко тормозит. От этого автомобиль разворачивает, и он перегораживает дорогу фуре. По инерции в большегруз врезается еще несколько грузовых машин.
Некоторое время движение транспорта на этом участке было затруднено. Информации о пострадавших не поступало.
А на Валовой улице в центре Москвы машина каршеринга протаранила светофор. Автомобиль получил повреждения. О состоянии водителя не сообщается. Что стало причиной аварии - сейчас выясняет полиция.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"