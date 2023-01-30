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На МКАД в районе Рязанского проспекта столкнулись пять машин

15:02
  • понедельник
  • 30 января 2023

Некоторое время движение транспорта на этом участке было затруднено

В столице выясняют обстоятельства ДТП на МКАД - пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне кольцевой в районе Рязанского проспекта сегодня утром, передает "ТВ Центр".

На кадрах с камеры наблюдения видно, что одна из легковушек пытается перестроиться в соседний ряд, а другая машина, которая там едет, видимо, чтобы избежать удара, резко тормозит. От этого автомобиль разворачивает, и он перегораживает дорогу фуре. По инерции в большегруз врезается еще несколько грузовых машин.

Некоторое время движение транспорта на этом участке было затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

А на Валовой улице в центре Москвы машина каршеринга протаранила светофор. Автомобиль получил повреждения. О состоянии водителя не сообщается. Что стало причиной аварии - сейчас выясняет полиция.

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