Современная трасса: как реконструируют Липецкую развязку на МКАД

Потоки не будут пересекаться

Низкие температуры - не помеха дорожному строительству. В нескольких метрах от проезжающих машин режут металлоконструкции - части будущих дорог. Материал этот штучный, брака допустить нельзя, поэтому работают с ювелирной точностью.

"Здесь ведется укрупнительная сборка металлоконструкций будущего путепровода - направленного съезда. Блоки приходят с завода, здесь они составляются, свариваются между собой, ставятся под монтаж. Когда блоки будут готовы, приедет 500-тонный кран, все будет вмонтировано через МКАД. Блоки стоят собранные, варятся и потом уже отправляются в монтаж", - рассказал начальник участка строительства Сергей Конухов.

Таких путепроводов будет семь: через ж/д пути на боковом проезде МКАД, с его внутренней и внешней стороны на улицу Липецкая, с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону кольцевой и наоборот, в сторону основного хода улицы Липецкая, с нее на внутреннюю сторону МКАД. Также здесь будет тоннель, он пройдет под трассой "Дон" и выведет автомобилистов опять же на Липецкую улицу.

Звучит запутанно, но на деле все просто: старую клеверную развязку заменяют направленными съездами.

"Клеверная развязка - самозамыкающаяся. Соответственно, все потоки пересекаются и создают пробки. Мы же, реконструируя развязку, делаем направленные съезды. И движение транспорта будет уже без пересечения потоков. Всего в Москве осталось реконструировать три развязки. Липецкая - одна из них", - объяснил руководитель проекта Роман Масолкин.

Трудятся дорожники круглосуточно в две смены. В каждой - по 400 человек, выполняющих больше 30 видов работ. Все это - чтобы и строительство двигалось по плану, и автомобили за отбойниками. Часть развязки уже запустили - по ней ездят машины. Но работа кипит.

Сейчас готовы четыре из семи эстакад. Их общая протяженность - 1 километр. А всего нового и реконструируемого дорожного покрытия здесь на целых 17 километров. Еще появятся переходно-скоростные полосы, боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, съезд к деревне Ближние Прудищи, четыре пешеходных перехода через кольцевую автодорогу и один - к Липецкой улице.

Александра Панина, Тимофей Проймин, Даниил Егоров, Руслан Кадыров, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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