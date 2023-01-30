На востоке Москвы волонтеры занялись переселением рыб

Подключился и "Мосводосток"

Крещенские купания закончились, а купели до сих пор пользуются популярностью, но теперь - среди рыб.

Впечатляющие кадры сняты на Святом озере в районе Косино-Ухтомский - огромное количество мелкой рыбешки толпится в проруби, чтобы подышать воздухом. Некоторые - погибли и уже вмерзли в лед.

Местные жители вызвали на помощь "Мосводосток". Специалисты проделали по всему озеру дополнительные лунки и теперь дежурят там, контролируя объем кислорода в воде. А волонтеры вылавливают рыбу, чтобы переселить в более благоприятные условия.

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