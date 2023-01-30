ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На востоке Москвы волонтеры занялись переселением рыб

15:05
  • понедельник
  • 30 января 2023

Подключился и "Мосводосток"

Крещенские купания закончились, а купели до сих пор пользуются популярностью, но теперь - среди рыб.

Впечатляющие кадры сняты на Святом озере в районе Косино-Ухтомский - огромное количество мелкой рыбешки толпится в проруби, чтобы подышать воздухом. Некоторые - погибли и уже вмерзли в лед.

Местные жители вызвали на помощь "Мосводосток". Специалисты проделали по всему озеру дополнительные лунки и теперь дежурят там, контролируя объем кислорода в воде. А волонтеры вылавливают рыбу, чтобы переселить в более благоприятные условия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Переселение рыб
Переселение рыб
Переселение рыб
Переселение рыб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.