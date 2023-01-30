В музее Бахрушина в ходе реставрации обнаружили необычную роспись

Специалистам пришлось провести настоящее расследование

Вековой холст с изображением ухмыляющегося арлекина, цветочным орнаментом и надписью "Театръ школа", выведенной по правилам дореволюционной орфографии, - бесценный сюрприз Бахрушинского музея реставраторам и хранителям его коллекции.

Эта лестница, ведущая напрямую из кабинета Бахрушина в подвальное хранилище, появилась гораздо позднее даты строительства дома. Гостивший здесь в 1901 году известный итальянский актер-трагик Томмазо Сальвини пожаловался хозяину, что ему неудобно ходить в фонды. По его просьбе построили лестницу. Она стала называться лестницей Сальвини. Здесь и обнаружили те самые росписи.

Их поиски - сродни детективу. Чтобы найти шедевр в лестничном закутке чуть выше уровня пола, музейным работникам пришлось примерить на себя роль сыщиков. О том, что в том месте под десятками наслоений краски может таиться полотно, специалисты, проводившие изыскательские работы в особняке, предположили еще в 2014 году. Причем единственной тогда для них зацепкой был кусочек старинных обоев.

"В 2014 году делали ремонт внизу в гардеробе главного здания музея Бахрушина. И нашли фрагмент исторических обоев. Соответственно, специалисты делали исследования по эти обоям, и в ходе их снятия со стены в отчете было указано, что в месте примыкания лестницы имеется фрагмент живописного холста - кусочек живописи", - рассказал начальник службы безопасности Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Евгений Лукин.

Реставраторы слой за слоем начали расчищать пространство возле лестницы и обнаружили там целый ансамбль настенной и потолочной живописи. О нем прежде никогда и нигде не упоминалось. В следующей части расследования удача снова улыбнулась художникам-реставраторам, подарив подсказку, благодаря которой рассекретить удалось не только автора росписей (им, как полагают в музее, оказался художник Сергей Ягужинский, хороший знакомый Алексея Бахрушина), но даже личность главного героя полотна.

"В альбоме Бахрушина, который датируется 1894-1910 годами и предлагался всем посетителям дома Бахрушина, есть рисунки Сергея Ивановича Ягужинского. На одном из рисунков изображен "Арлекин Ярцев", подписано рукой Михаила Александровича Бахрушина. Это Михаил Ярцев - известный драматург, известный театральный критик Москвы начала 20 века. Мы считаем, что именно он - человек, который открыл в Москве в 1912 году школу театрального искусства, - изображен на росписи", - говорит Виктория Журавлева, заместитель генерального директора, главный хранитель Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Холст с изображением Ярцева пройдет этап консервации, утраченные части росписи лестницы восстановят. В конце года, когда в главном здании музея завершится реконструкция, их смогут увидеть все желающие.

Татьяна Сидорова, Андрей Алексеев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"