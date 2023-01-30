Die Welt: Шольц разозлился после вопроса о помощи Украине

Канцлер измотан

Вопрос о поставках самолетов Украине вывел из себя канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее журналисты попросили его прокомментировать слова лидера партии СДПГ Заскии Эксен, которая не исключила поставки ВСУ немецких боевых самолетов.

"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано", - резко ответил Шольц (цитата по РИА Новости).

Как сообщила газета Die Welt (доступ к СМИ в России ограничен - прим.ред.), после долгих и изматывающих для канцлера дискуссий о поставках Киеву танков Шольц теперь хочет во что бы то ни стало избежать обсуждения поставки истребителей.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о передаче Украине истребителей не может быть и речи.

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