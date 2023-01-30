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Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольцев

13:51
  • понедельник
  • 30 января 2023

Будет предоставлено все необходимое

Минобороны обеспечит добровольцев вооружением, техникой и продовольствием.

Также ведомство возьмет на себя оказание медицинской помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа министра обороны России.

Согласно документу, формирования получают вооружение, технику и материально-технические средства в установленном порядке.

Добровольцы могут быть привлечены к материальной ответственности за ущерб, "причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей".

Инвентарь не переходит в личную собственность добровольцев, а подлежит сдаче на склад, отмечается в приказе.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о статусе содействующих ВС РФ добровольческих формирований. Согласно новым нормам, добровольческие формирования могут задействовать в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, в военное время, при проведении контртеррористических операций и при использовании ВС России за пределами страны. В частности, на добровольцев распространяется статус и льготы военнослужащих по контракту, напоминает ТАСС.

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