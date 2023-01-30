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Собянин открыл новую поликлинику на севере Москвы

14:40
  • понедельник
  • 30 января 2023

Семиэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня открыл новую поликлинику для детей и взрослых в Дмитровском районе на севере столицы, передает "ТВ Центр".

Семиэтажное здание площадью 15 тысяч квадратных метров возведено по индивидуальному проекту. В нем также предусмотрена и женская консультация. Поликлиника находится рядом с будущей станцией "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Медицинскую помощь в учреждении смогут получать 66 тысяч жителей района. А работать там будут свыше 200 человек. 

"В Дмитровском районе поликлиники старые, небольшие. Население большое, новые районы растут. Метро строится, развивается район. Поэтому приняли решение построить здесь новую поликлинику хорошего уровня. Оснащенную всем необходимым современным оборудованием - и КТ, и МРТ. И детскую, и взрослую в одном месте. Получилось вроде неплохо. По новым стандартам, по новым требованиям", - сказал глава города.

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