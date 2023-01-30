Кувшинников доложил Путину о ситуации в Вологодской области

За последние 10 лет доходы бюджета региона возросли в три раза

Сегодня в Ново-Огореве Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Вологодской области. Олег Кувшинников в режиме видеоконференции доложил президенту о ситуации в регионе, передает "ТВ Центр".

"Я вижу по документам, что в целом у вас ситуация, действительно, устойчивая, стабильная. Это правда. По многим направлениям не просто устойчивая, а по некоторым показателям выше, чем средняя по стране. Есть, правда, и вопросы. Вы знаете, на что я обратил внимание? У вас в предыдущие годы, посмотрел, был определенный спад в инвестициях в основной капитал, а в целом посмотрел, сейчас тоже вроде и в металлургической промышленности, и в деревопереработке инвестиции имеются, они пошли", - указал глава государства.

"Хочу вам доложить, что у нас по инвестициям абсолютный рекорд: 2019 год - 199 миллиардов рублей, 2020 год - 207 миллиардов рублей, 2021 год - 207,7 миллиарда рублей. Это вообще исторический максимум", - ответил губернатор.

Кувшинников также рассказал о реализации поручений президента. Так, летом завершено строительство Архангельского моста - крупнейшего инфраструктурного проекта области. Также началось поэтапное расширение федеральной трассы А-114, которая идет на Санкт-Петербург.

За последние 10 лет доходы бюджета возросли в три раза и достигли исторического максимума. Это позволяет выполнить все социальные обязательства и продолжить развитие.

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