Песков посоветовал Шольцу читать исторические книги

Путин читает постоянно

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует читать больше исторических книг.

С такой рекомендацией в понедельник, 30 января, выступили в Кремле.

Я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ. Хорошо бы, конечно, ему читать исторические книги", — сказал Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, читает книги постоянно.

Ранее Шольц резко ответил лидеру СДПГ на слова о поставке самолетов Украине, так как дискуссии о поставках Киеву танков его "порядком измотали", пишет Die Welt.

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