Песков посоветовал Шольцу читать исторические книги

Путин читает постоянно
Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует читать больше исторических книг.
С такой рекомендацией в понедельник, 30 января, выступили в Кремле.
Я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ. Хорошо бы, конечно, ему читать исторические книги", — сказал Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).
Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин, в свою очередь, читает книги постоянно.
Ранее Шольц резко ответил лидеру СДПГ на слова о поставке самолетов Украине, так как дискуссии о поставках Киеву танков его "порядком измотали", пишет Die Welt.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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