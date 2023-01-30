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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

14:46
  • понедельник
  • 30 января 2023

Выходные дни с 23 по 26 февраля

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Благодаря переносу выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля россияне будут отдыхать четыре дня – 23, 24, 25 и 26 февраля. Рабочий день 22 февраля сократят на час, так как он является предпраздничным.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем, сообщил Роструд в своем Telegram-канале.

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