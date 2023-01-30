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В Кремле рассказали о положительных перспективах будущего России

14:56
  • понедельник
  • 30 января 2023

Кабмин справляется

Россию ждет положительное и перспективное будущее. Об этом в понедельник, 30 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, правительство уже три года работает в сложных условиях. Сначала работу кабмина осложнила пандемия коронавируса, а затем "пришла прокси-война", которую развязали представители коллективного Запада.

"Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста", - пояснил Песков (цитата по РИА Новости).

По его словам, в данный момент перспектива роста отечественной экономики оценивается как "абсолютно положительная".

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