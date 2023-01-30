Москвичей предупредили об ухудшении погоды вечером

Ожидается метель

Власти Москвы предупредили жителей города об ухудшении погоды вечером в понедельник, 30 января.

Ожидаются метель и гололедица, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

"Сегодня после 18.00 и до 01.00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег, местами метель, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Москвичей попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать машины под шаткими конструкциями. Автомобилистам посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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