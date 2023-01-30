Российская армия заняла новые рубежи в районе Угледара

В Запорожье тоже идет успешное наступление

Российские военные заняли более выгодные рубежи на южнодонецком и запорожском направлениях.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили успешные наступательные действия, об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - говорится в сводке.

За сутки на данных направлениях противник потерял до 25-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара, также продолжается продвижение российских войск в окрестностях города.

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