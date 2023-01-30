В Совфеде предложили возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам

Она отменена с 2016 года

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам не только позволит поддержать этих граждан, но и положительно скажется на состоянии российской экономики. Такое мнение в понедельник, 30 января, высказал член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников.

Сенатор, который прежде уже вносил на рассмотрение Госдумы такой законопроект, отметил, что "в первую очередь граждане пенсионного возраста идут на работу, потому что им не хватает средств на питание и медобслуживание, а также оплату жилищно-коммунальных услуг".

Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам поддержало бы их благосостояние, а также позволило бы "вовлечь в экономику квалифицированных специалистов", заявил Иконников.

Представитель Совфеда также прокомментировал законопроект депутатов ЛДПР об освобождении работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов и их выводе из системы обязательного пенсионного страхования. По мнению сенатора, это "будет нарушать баланс в наполнении социальных фондов", сообщает РИА Новости.

После отмены индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году вопрос возобновления этой практики поднимался неоднократно. Однако в Пенсионном фонде России отмечали, что возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий. Это повлечет снижение уровня пенсий неработающих граждан из-за перераспределения ограниченных бюджетных средств. Кроме того, это потребует дополнительных трат из федерального бюджета в размере 498,7 млрд рублей.

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