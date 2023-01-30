ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Хорватии заявил о безвозвратной потере Крыма Украиной

15:40
  • понедельник
  • 30 января 2023

По словам политика, это очевидно

То, что Крым никогда больше не будет частью Украины, совершенно ясно. Такое мнение в понедельник, 30 января, высказал президент Хорватии Зоран Миланович.
Зеленского предупредили о последствиях атаки на Крым

Политик заявил, что о невозможности возвращения Крыма Украине "говорят и ведущие немецкие генералы", причем об этом говорили еще до начала российской спецоперации.

Миланович отметил, что противником Украины в этом противостоянии является Россия, а "это опасная страна".

При этом президент Хорватии счел неоправданными аналогии между Крымом и Косово, поскольку "вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю", сообщает РИА Новости.

Москва неоднократно подчеркивала, что Крым является российским регионом, его статус не подлежит обсуждению. Это пытаются оспаривать власти Украины и ряда западных государств, утверждая, что полуостров "оккупирован" и "незаконно аннексирован" Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция России по новым регионам не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, это "само по себе не имеет шансов на успех" с точки зрения возможности возобновления мирных переговоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.