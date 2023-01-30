Президент Хорватии заявил о безвозвратной потере Крыма Украиной

По словам политика, это очевидно

То, что Крым никогда больше не будет частью Украины, совершенно ясно. Такое мнение в понедельник, 30 января, высказал президент Хорватии Зоран Миланович.

Политик заявил, что о невозможности возвращения Крыма Украине "говорят и ведущие немецкие генералы", причем об этом говорили еще до начала российской спецоперации.

Миланович отметил, что противником Украины в этом противостоянии является Россия, а "это опасная страна".

При этом президент Хорватии счел неоправданными аналогии между Крымом и Косово, поскольку "вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю", сообщает РИА Новости.

Москва неоднократно подчеркивала, что Крым является российским регионом, его статус не подлежит обсуждению. Это пытаются оспаривать власти Украины и ряда западных государств, утверждая, что полуостров "оккупирован" и "незаконно аннексирован" Россией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция России по новым регионам не может быть отправной точкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, это "само по себе не имеет шансов на успех" с точки зрения возможности возобновления мирных переговоров.

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