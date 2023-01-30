Европа теряет свою самостоятельность

Ее внешнюю политику определяет Вашингтон

Во всех европейских странах есть определенные круги, которые обеспокоены степенью их вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставки Западом танков Киеву. В столицах натовских государств останавливаться на передаче бронетехники киевскому режиму, похоже, не собираются. Там начали активно говорить о необходимости предоставления Украине истребителей.

Как и в случае с поставками танков, прозондировать почву насчёт передачи Киеву западных истребителей ожидаемо поручили Варшаве. И вот уже сегодня польские СМИ со ссылкой на премьера страны сообщили, что Моравецкий не против снабдить Украину американскими "F-16". Чуть позже, но в слегка завуалированной форме он лично подтвердил это под запись, подчеркнув, что Польша готова к такому шагу, если его, конечно, поддержат союзники.

В Германии, например, к этому повороту пока не готовы. Во всяком случае, так говорит канцлер, который четыре месяца назад и поставки немецких танков на Украину считал недопустимым. Прежде всего, с моральной точки зрения. А теперь взял под козырек после отмашки из Вашингтона. Вот и с самолётами будет так же. Хотя Шольц, конечно, пытается показать, что Германия якобы будет решать сама:

"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим всё сказано".

Как сообщает немецкое издание "Вельт", это заявление Шольц сделал в довольно резкой форме. И его, конечно, можно понять. Ведь США его опять обманули. Берлин выдвигал условие о совместных поставках американских и немецких танков. И Байден вроде бы согласился, заявив о передаче "Абрамсов" Украине. Однако затем последовали уточнения, что эта техника появится у ВСУ не раньше конца этого года. Или еще позже. А, может, и не появится вовсе. В отличие от "Леопардов", которые начнут гробить имидж немецкой оборонки и лично Шольца уже весной. Отличный план, который, пишет "Вашингтон Пост", придумал госсекретарь Блинкен.

Кстати, одна из российских компаний уже объявила награду за первый уничтоженный или захваченный "Абрамс" или "Леопард". Речь идет о пяти миллионах рублей. О том, что их техника может попасть в руки к русским, очень переживают и в Лондоне, пишет издание The Sun. В интервью главного друга Украины, бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. В нём политик в том числе рассказывает о беседе с Путиным, заявляя, что российский президент ему угрожал:

"Он как бы пригрозил мне в какой-то момент: "Борис, я не хочу тебя обижать, но с ракетой это займет всего минуту". Я думаю, судя по его тону, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры".

"Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение "натовских" или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чуть-чуть - это, конечно, мягко сказано. Мало того, что они не понимают того, что им пытаются донести. Часто личные разговоры, в нарушение всех дипломатических приличий, намеренно передаются в прессу. Этим очень любит промышлять президент Франции Эммануэль Макрон, по репутации которого сегодня катком проехался турецкий лидер.

"На самом деле, человек, который руководит Францией, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Смотрите, в настоящее время они эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок месяц для вывода французских солдат. Я предполагаю, что Того так же поступит. Франция быстро теряет свою репутацию в Африке", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Впрочем, она в этом плане не одинока. Как на днях заявил глава МИДа Италии, Европа вообще перестала быть самостоятельной. И всю ее внешнюю политику определяет Вашингтон. А там явно настроены повышать градус конфликта на Украине, что пугает многих на Западе.

Впрочем, и тех, кто поддерживает данную линию, хватает. Сегодня, например, руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, заявил, что Великобритании необходимо встретиться с Россией лицом к лицу и не оставлять всю работу украинцам. На начало прямого столкновения нашей страны с НАТО, пишет китайская "Глобал Тайм", очень рассчитывают и в самом Киеве, одновременно с этим поощряя удары по оборонным предприятиям в Иране. В связи с этим в МИД этой страны для дачи объяснений был вызван украинский дипломат. При этом расследование данной террористической атаки, которую совершили при помощи беспилотников, продолжается. По данным Тегерана, её осуществил Израиль. Не обошлось, по всей видимости, и без помощи США. Хотя в Пентагоне, разумеется, заявили о своей непричастности.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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