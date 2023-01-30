Собянин открыл новую поликлинику в Дмитровском районе Москвы

Там установлено самое современное оборудование

32 новые поликлиники появятся в столице в ближайшие два года. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин, открывая одну из них на Дмитровском шоссе. В детско-взрослом медучреждении будут обслуживать 66 тысяч жителей района. Семиэтажное здание возвели по индивидуальному проекту. Здесь всё продумано до мелочей по новому московскому стандарту - удобная навигация и комфортные зоны ожидания для посетителей. Само здание оснащено современным оборудованием. Первых пациентов здесь начнут принимать уже в марте.

Настоящий подарок для жителей Дмитровского района - поликлиника рядом с домом. Для взрослых и детей. В семиэтажном здании уже закончили ремонт. Здесь все по московскому стандарту поликлиник. На первом месте, как обычно, комфорт пациентов, удобные рабочие места для врачей. Медицинские кабинеты - с самым современным оборудованием. Например, на приеме у детского офтальмолога можно будет провести полную диагностику - измерить внутриглазное давление пациента или, например, подобрать ребенку очки.

"Мы здесь проверяем правильность носимых очков, потому что иногда бывает так, что мы в рецепте указываем одни данные, а на диоптриметре оптик выполняет совершенно другие назначения", - рассказала Ирина Пичужкина, врач - офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением детской городской поликлиники № 86.

В детском блоке будут принимать 250 пациентов в день педиатры и врачи узкой специализации: невролог, травматолог-ортопед, детский хирург, кардиолог, физиотерапевт и другие специалисты, к которым раньше приходилось ездить в соседние районы.

Для взрослых отделение медицинской профилактики тоже предусмотрено. И так же, как и дети, взрослые пациенты смогут получать помощь узконаправленных специалистов. Здесь же - женская консультация. А кроме того, в новой поликлинике открылось отделение лучевой диагностики. Здесь современные аппараты УЗИ. МРТ и КТ.

"Совмещены инновационные технологии по принципу искусственного интеллекта, который быстро адаптирует настройки этого аппарата к положению тела пациента, что ускоряет сам процесс проведения этих исследований", - пояснила Марина Уряднова, заведующая отделением лучевой диагностики Консультативно - диагностического центра № 6.

Первых пациентов здесь примут в марте. Пока еще нужно до конца обустроить кабинеты врачей. Здесь будут сформирован совершенно новый штат - 228 человек, из них - 84 врача. С медперсоналом новой московской поликлиники сегодня встретился Сергей Собянин.

"В Дмитровском районе - вы сами знаете - поликлиники старые, небольшие, а население большое и вот новые районы растут, метро строится, район развивается. Поэтому приняли решение построить здесь новую поликлинику хорошего уровня, оснащенную всем необходимым современным оборудованием - там и КТ, и МРТ, и детскую, и взрослую в одном месте. Получилось вроде неплохо. По новым стандартам, по новым требованиям", - отметил мэр Москвы.

Медицинскую помощь здесь будут получать 58 тысяч взрослых и 8 тысяч детей. И планировка здания, да и рабочий график врачей позволит избежать очередей в новой поликлинике. Здесь обещают каждому пациенту индивидуальный подход.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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