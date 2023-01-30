Сотрудники Мосводостока спасли рыбу в озере на юго-востоке столицы

Специалисты отреагировали на сигнал

В столичном районе Косино-Ухтомский специалисты Мосводостока предотвратили экологическую катастрофу на Святом озере.

Плотва, карась, окунь, лещ и даже карп. О том, какое многообразие видов рыбы обитает в знаменитом Святом озере, что на юго-востоке столицы, жители окрестных районов в минувшие выходные узнали при крайне печальных обстоятельствах - когда вся живность едва было не погибла из-за острой нехватки кислорода подо льдом. Чтобы вдохнуть хоть немного воздуха, рыба, обитающая в водоеме, поднялась на поверхность, заполонив собой крещенскую купель. Подобное природное явление экологи называют замором.

"Это явление не редкое, увы, в нашей средней полосе. Чаще всего происходит в стоячих водоемах, в которых очень мало родников, и придонная, а бывает и весь слой воды лишается кислорода за счёт того, что нет промешивания, нет поступления кислорода из воздуха", - пояснил Сергей Леонтьев, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб ВНИИ Рыбного хозяйства и океанографии.

На Святое озеро съезжаются местные жители и экоактивисты. На поверхности огромное количество мальков. Говорят, их состояние критическое. Иначе бы она никогда не подплыла к проруби. Поэтому постараются переселить рыб в другой водоем - более проточный.

В советские времена с заморами боролись, что называется, всем миром, сетует местный экоактивист Максим. Во льду регулярно прорубали полыньи, вмораживали в лед пучки камыша, обеспечивая примитивную аэрацию. Таких простых мер обычно хватало, чтобы избежать массового зимнего мора рыбы.

В этот раз на помощь пришли специалисты Мосводостока. Они проделали по всему озеру лунки, а в центре установили компрессор, накачивающий воду кислородом.

"Связались с руководителем муниципалитета. Он, в свою очередь, вызвал представителей Мосводостока - аэрацию. Начали прокачивать. Убрали. Но прокачка здесь должна быть постоянно, чтобы рыба сохранилась", - отметил Станислав Николаев, руководитель общественной экологической организации Экополис Косино.

Это особенно важно, так как в отличие от соседних озер, где есть причалы и собирается много рыбаков, на Святом рыбачить не принято. Так что в зимнее время сверлить лунки и тем более их поддерживать некому. В Мосводостоке пообещали, что будут наведываться сюда регулярно.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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