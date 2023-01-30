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Новый посол США в России пожала руку Рябкову

15:39
  • понедельник
  • 30 января 2023

В МИД выразили надежду, что она не будет повторять ошибок предшественников

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот.

У здания министерства ее встретили несколько десятков человек с плакатами, критикующими американскую политику.

Трейси пробыла в МИД не более получаса. Она провела встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, а затем покинула министерство без комментариев для прессы.

По итогам встречи американское посольство отметило, что Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога "в период беспрецедентной напряженности", передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом.

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Линн Трейси
Линн Трейси
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