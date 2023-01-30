Австрия и Венгрия подтвердили отказ отправлять оружие Украине

Они объяснили это нежеланием эскалации конфликта

Министры обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки и Австрии Клаудия Таннер в понедельник, 30 января, обсудили ситуацию на Украине.

Главы венгерского и австрийского оборонного ведомств выразили опасения относительно рисков распространения украинского конфликта на всю Европу и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации.

Салай-Бобровницки заявил, что "позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации". Он подчеркнул, что в этом Будапешт солидарен с "нейтральной Австрией", которая "также не посылает оружие туда, где идут военные действия".

Таннер, в свою очередь, отметила, что в свете ситуации на Украине речь идет не только о боевых действиях, но и "о нетрадиционных угрозах, таких как рост миграции", сообщает MTI.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик раскритиковал разрешение Берлина отправлять Киеву танки немецкого производства. Во всемирной организации напомнили, что ООН хочет добиться установления справедливого мира на Украине, в этом контексте решение о передаче Киеву танков нельзя назвать верным, поскольку "не ведет в этом направлении".

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