Минюст призвал иноагентов регистрироваться добровольно

Ведомство ведет соответствующий реестр

Министерство юстиции России предлагает лицам, деятельность которых может подпадать под действие законодательства об иностранных агентах, добровольно обратиться к ведомство и зарегистрироваться в этом статусе. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал заместитель главы Минюста Олег Свириденко.

По словам замминистра, "лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст России заявление о включении его в реестр".

Если лицо само не обратится в Минюст, но министерство установит необходимые факты, статус иноагента все равно будет присвоен с последующим внесением в реестр, отметил Свириденко.

Представитель ведомства указал, что в реестр включаются лица, осуществляющие определенные виды деятельности, находясь при этом под иностранным влиянием. Все решения о включении в реестр иноагентов основываются на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел, цитирует Свириденко "Интерфакс".

Ранее кабмин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести Министерство юстиции во взаимодействии с другими органами власти. Задачами государственного контроля за деятельностью иноагентов названы предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.

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