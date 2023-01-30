Вашингтон меняет организацию такой работы, но не собирается ее прекращать

Американские власти под давлением мирового сообщества корректируют подход к организации своей военно-биологической деятельности. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Представитель Минобороны пояснил, что Вашингтон перекладывает функции заказчика на гражданские ведомства: министерства здравоохранения и энергетики, агентство по международному развитию. Это позволит Белому дому избежать критики на международных площадках и вывести из-под удара Министерство обороны и управление Пентагона по снижению военной угрозы (DITRA).

По словам Кириллова, Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств. Туда же доставлено оборудование с украинской территории.

Генерал-лейтенант также рассказал об исследованиях, проводившихся на украинских военных. В частности, на них незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий.

Кириллов подчеркнул, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, а также антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки, сообщает РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов напомнил, что Москва многократно выражала обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью США в лабораториях за пределами американской территории. Однако многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения в отношении такой деятельности остаются без должной реакции по существу.

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