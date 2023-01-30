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Соблюдать законы и не вмешиваться: МИД России дал совет новому послу США

17:01
  • понедельник
  • 30 января 2023

Линн Трейси побывала в ведомстве

От нового посла США в России Линн Трейси ожидают строго соблюдения требований российского законодательства. Об этом в понедельник, 30 января, рассказали в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.
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Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что американский дипломат вручила заместителю руководителя МИД Сергею Рябкову копии верительных грамот.

В ходе встречи "было подчеркнуто: российская сторона ожидает, что посол в своей деятельности будет строго следовать требованиям российских законов, соблюдать наши нормы и обычаи, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела страны пребывания".

Кроме того, МИД указал Трейси на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона и на риски серьезных негативных последствий, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Линн Трейси пробыла в здании российского МИД не более получаса. Она провела встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, а затем покинула министерство без комментариев для прессы. По итогам встречи американское посольство отметило, что Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога "в период беспрецедентной напряженности".

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