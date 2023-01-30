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Сербия опровергла продажу оружия России

17:19
  • понедельник
  • 30 января 2023

Белград не поставляет вооружения ни одной из сторон конфликта

Сербские компании не поставляют оружие ни России, ни Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 30 января, президент Сербии Александр Вучич.

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Политик отметил важность сотрудничества в оборонной промышленности между Сербией и Чехией, заявив, что при этом "сербская оборонная промышленность получит много новых инвестиций и изменения, чтобы могла зарабатывать деньги и продавать свое оружие".

Однако зарабатывать на поставках вооружений сторонам конфликта на Украине Белград не собирается, подчеркнул Вучич. Он отметил при этом, что его страна готова продавать оружие другим странам, а также заявил, что "они когда нам даже напишут, что не будут продавать в зоны военных действий, все равно оно как-то оказывается в одной из горячих точек в мире", сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Венгрии заявил, что Будапешт не собирается поставлять вооружения Украине, а также отметил, что такого же курса придерживается "нейтральная Австрия".

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