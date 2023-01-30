В России в 2022 году раскрыто более миллиона преступлений

В частности, повысилась раскрываемость убийств

Российские правоохранительные органы в 2022 году раскрыли более миллиона преступлений, 79,8% из них расследованы сотрудниками Министерства внутренних дел. Об этом в понедельник, 30 января, рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в стране повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств.

По уточненным данным, в 2022 году количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%.

Также снизилось число разбоев, грабежей и краж. Зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% — фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% — криминальных деяний в сфере компьютерной информации, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел России сообщило, что всего в стране в 2022 году зарегистрировали 1823 тыс. преступлений. Это на 1,6% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. При этом рост регистрируемых преступлений был отмечен в 29 регионах России, снижение — в 56.

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