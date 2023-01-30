Песков рассказал о работе над посланием президента Федеральному собранию

В 2022 году глава государства с посланием не выступал

Работа над подготовкой послания президента Федеральному собранию не прекращалась. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения о том, что в последнее время работа по подготовке послания была возобновлена.

Песков заявил, что работа над посланием "не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась", соответственно, "эта подготовка продолжается".

Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, пообещав, что по срокам оглашения послания Кремль своевременно проинформирует, сообщает "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин подтвердил перенос сроков оглашения послания к Федеральному собранию с 2022 на 2023 год. Глава государства связал отсутствие послания в 2022 году в том числе с высокой динамикой событий, из-за которой было сложно зафиксировать конкретику. Точная дата послания президента пока неизвестна.

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