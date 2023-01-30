В кабмине объяснили, могут ли мобилизованные получать единое пособие на детей

Доходы мобилизованных не влияют на возможность получения таких выплат

Семьи граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут получать единое пособие по рождению и воспитанию детей. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф", который запущен российским правительством для информирования граждан по волнующим их вопросам.

Как отмечается на портале со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты России, доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Министерства обороны в период участия в спецоперации, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются.

За выплатами на детей может обратиться любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия для малообеспеченных семей, напомнили на портале "Объясняем.рф".

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных будет устанавливаться на одинаковых условиях во всех субъектах страны. Эти правила будут закреплены региональными нормативными актами, которые будут изданы на основе постановления правительства, а полномочия по установлению пособия будет выполнять Социальный фонд России.

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