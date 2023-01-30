ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине объяснили, могут ли мобилизованные получать единое пособие на детей

18:21
  • понедельник
  • 30 января 2023

Доходы мобилизованных не влияют на возможность получения таких выплат

Семьи граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут получать единое пособие по рождению и воспитанию детей. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф", который запущен российским правительством для информирования граждан по волнующим их вопросам.
Мишустин рассказал о выплатах пенсий и пособий по безработице в новых регионах

Как отмечается на портале со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты России, доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Министерства обороны в период участия в спецоперации, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются.

За выплатами на детей может обратиться любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия для малообеспеченных семей, напомнили на портале "Объясняем.рф".

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных будет устанавливаться на одинаковых условиях во всех субъектах страны. Эти правила будут закреплены региональными нормативными актами, которые будут изданы на основе постановления правительства, а полномочия по установлению пособия будет выполнять Социальный фонд России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.