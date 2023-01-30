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Путин обсудил с саудовским кронпринцем развитие отношений

18:40
  • понедельник
  • 30 января 2023

Политики провели телефонный разговор

В понедельник, 30 января, состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии

Политики обсуждали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях.

Путин и саудовский кронпринц также обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, сообщает пресс-служба Кремля.

В декабре 2022 года Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Главы государств обсудили решение некоторых стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть и совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

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