Путин обсудил с саудовским кронпринцем развитие отношений

Политики провели телефонный разговор

В понедельник, 30 января, состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Политики обсуждали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях.

Путин и саудовский кронпринц также обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, сообщает пресс-служба Кремля.

В декабре 2022 года Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Главы государств обсудили решение некоторых стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть и совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

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