Путин обсудил с саудовским кронпринцем развитие отношений

Политики провели телефонный разговор
В понедельник, 30 января, состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Политики обсуждали вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях.
Путин и саудовский кронпринц также обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, сообщает пресс-служба Кремля.
В декабре 2022 года Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Главы государств обсудили решение некоторых стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть и совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"